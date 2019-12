Offerte Amazon di Natale: Huawei P30 e P30 Lite il 16 dicembre

Il 16 dicembre non esula dalle offerte Amazon che vede protagonisti due tra gli smartphone più amati, il Huawei P30 ed il P30 Lite, facenti entrambi parti dell’ultima generazione concepita dal produttore cinese. Il Huawei P30 potrà essere vostro a 499 euro con spedizione gratuita, venduto e spedito da Amazon, cosa che consentirà agli acquirenti di godere di tutta le garanzie possibili.

Il device, lo ricordiamo, ha 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), tripla fotocamera posteriore da 40 + 16 + 8MP e classe energetica A+++. Nonostante ci avvicendiamo ormai agli albori di un nuovo anno che ci proietterà in direzione del prossimo top di gamma, il prezzo applicato al Huawei P30 oggi 16 dicembre su Amazon è tale da averci convinto a consigliarvelo (avendo particolari esigenze e non potendo attendere qualche mese, il prodotto potrebbe fare al vostro caso).

Le offerte Amazon quest’oggi abbracciano anche il P30 Lite, la versione economica del top di gamma cinese: il prezzo è di 234 euro, con spedizione gratuita e possibilità di riceverlo a casa nel range temporale compreso tra il 20 ed il 27 dicembre. Vi segnaliamo, però, che l’articolo viene venduto e spedito da un rivenditore terzo, e non direttamente da Amazon (fate le dovute valutazioni e prendete la vostra decisione il prima possibile per non restare fuori dai giochi).

Al momento non abbiamo rilevato offerte migliori su Amazon per quel che concerne il settore smartphone, ma immaginiamo possiate ritenervi soddisfatti di queste appena segnalate, che pongono all’attenzione due ottimi prodotti come il Huawei P30 ed il P30 Lite, non a caso tra i dispositivi più acquistati dell’ultimo periodo (il Black Friday ne è stato testimone). Se avete bisogno di altri chiarimenti, non esitate a contattarci attraverso il box dei commenti in basso.