Cast e personaggi di The Witcher dal 20 dicembre, Henry Cavill è Geralt de Rivia nella serie Netflix già rinnovata

Il cast e personaggi di The Witcher debuttano su Netflix dal 20 dicembre con gli episodi della prima stagione. La serie tv è famosa ancor prima del suo prodotto televisivo: infatti la storia è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, che a sua volta ha ispirato numerosi videogiochi.

Geralt di Rivia è un solitario cacciatore di mostri che cerca di guadagnarsi da vivere uccidendo le creature più spaventose. Ci troviamo in un mondo fantasy in cui esseri umani convivono in un equilibrio precario insieme ad elfi, nani ed altre creature magiche. Geralt ha un tormentato passato alle spalle che lo hanno reso diffidente nei confronti delle persone. Perfino coloro che lo ingaggiano per dare la caccia ai mostri hanno paura di lui. Il suo destino sta per cambiare quando la sua strada si incrocia con quella della principessa Ciri e della potente maga Yennefer di Vengerberg. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.

Nel cast e personaggi di The Witcher c’è Henry Cavill scelto per interpretare Geralt di Rivia, solitario cacciatore di mostri. L’attore, noto al grande pubblico per aver interpretato l’Uomo d’Acciaio/Superman nei film della DC, ha dichiarato di essere un grande appassionato della saga letteraria e di non veder l’ora che venisse realizzata una serie televisiva. Freya Allan veste i panni della Principessa Ciri, coraggiosa e custode di un misterioso segreto. Anya Chalotra interpreta la potente maga Yennefer di Vengerberg, il cui destino è inevitabilmente legato a Geralt.

Completano il cast e personaggi di The Witcher: Jodhi May nel ruolo della Regina Calanthe; Björn Hlynur Haraldsson interpreta Re Eist Tuirseach; Adam Levy è Mousesack; MyAnna Buring è Tissaia de Vries; Mimi Ndiweni veste i panni di Fringilla Vigo; Therica Wilson-Read è Sabrina Glevissig; ed Emma Appleton interpreta la Principessa Renfri.

Il progetto televisivo di The Witcher è stato annunciato nel 2017 con Lauren Schmidt Hissrich in qualità di showrunner. Le riprese sono invece iniziate nell’ottobre 2018 in Europa centrale. Successivamente, la serie tv è stata presentata nel corso del Comic-Con di San Diego di quest’anno, introdotta da un trailer e nuove immagini.

Le prime recensioni di The Witcher sono state molto positive; la critica l’ha definito il nuovo Trono di Spade, tanto che alcuni hanno dichiarato che le scene di battaglia superano di gran lunga quelle ambientate a Westeros: “Le scene di combattimento in The Witcher rendono quelle di #GameofThrones simili a degli ubriachi che litigano fuori a un bar”.

Ancor prima del suo debutto, The Witcher è già stato rinnovato per una seconda stagione. A quanto pare Netflix crede molto nella potenzialità del progetto. Inoltre, l’annuncio non stupisce nessuno, dato che la showrunner Lauren S. Hissrich ha pianificato la serie per sette stagioni.

Non puoi scappare dal tuo destino anche se sei terrorizzato. Henry Cavill è Geralt di Rivia.

L’appuntamento con cast e personaggi di The Witcher su Netflix è per il 20 dicembre 2019 con tutti gli otto episodi della prima stagione.