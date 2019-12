Sfide di Natale 2019 in Fortnite: dove trovare le calze natalizie nel capanno di Mezz’Inverno

Il Capitolo 2 di Fortnite non arresta la sua corsa neppure durante le festività natalizie. Anzi, dopo aver rilasciato l’ultimo aggiornamento di gioco, gli sviluppatori di Epic Games approfittano del Natale per rinnovare ancora la loro celebre – e giocatissima! – Battaglia Reale, disponibile per il download gratuito su PC, console e dispositivi mobile. Come già accaduto in passato, da oggi 17 dicembre 2019 sono allora attive le divertenti Sfide di Natale, per un evento che ricorda molto da vicino i 14 Giorni di Fortnite – chiamato per l’occasione Winterfest. Sfide che saranno quindi affrontabili per tutto il periodo più gelido e candido dell’anno, fino al 7 gennaio del 2020, in tempo per la Befana.

Tra queste, appena approdate sui server del videogame sparacchino, c’è pure una che richiede di cercare le calze natalizie nel capanno di Mezz’Inverno. Una location, questa, sconosciuta per la maggior parte dei giocatori di Fortnite. Dove si trova allora il capanno? Come potete verificare nell’immagine poco più in basso e nel video posto invece poco più in alto in questo stesso articolo, è localizzato più o meno al centro della grande isola, nell’area cerchiata di rosso nella foto.

Per completare con successo l'obiettivo proposto dalla software house americana in Fortnite Capitolo 2 in occasione del Natale, non dovete fare altro che entrare nel capanno di Mezz'Inverno e avvicinarvi al camino. Qui noterete della calze appese proprio come impongono le feste invernali, con cui dovrete semplicemente interagire. Nel frattempo, vi ricordiamo che nello shooter di Epic Games è attivo anche l'evento crossover con Star Wars, che celebra l'uscita di Episodio IX – L'Ascesa di Skywalker nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Sulle nostre pagine trovate una utile guida per trovare e utilizzare le spade laser!

