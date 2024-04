Purtroppo oggi 29 aprile non funziona Brawl Stars a dovere, nonostante il lancio di un nuovo evento in game. Le difficoltà dei giocatori sono molteplici in questa mattinata e l’esperienza nelle sessioni di gioco appunto è fortemente inficiata da una serie di anomalie, blocchi ed errori.

Per quantificare la portata degli errori di Brawl Stars entra in gioco il portale Downdetector. Al momento di questa pubblicazione, le testimonianze di persone alle quali non funziona Brawl Stars sono nell’ordine di qualche centinaio. Ciò lascia intendere che il down sia concreto anche se lo stato dei server al servizio del gioco non mostra alcuna segnalazione di interruzione, almeno per adesso. Eppure le lamentele dei player non sono poche, soprattutto all’indirizzo dei canali social ufficiali del titolo.

Davvero è un gran peccato che non funzioni proprio Brawl Stars in questa mattinata del 29 aprile. Proprio con l’inizio della corrente settimana, infatti, il team del gioco ha annunciato uno speciale evento Godzilla Egg Smashers con una speciale raccolta di uova. Visti gli errori riscontrati dagli utenti tuttavia, la partecipazione appare almeno per ora impossibile o comunque tanto difficoltosa. Terremo monitorata la situazione per comprenderne gli immediati risvolti nel corso della mattinata e poi della giornata.

Aggiornamento 11:30 – Le difficoltà di gioco continuano a manifestarsi. Il numero di testimonianze di giocatori bloccati prima e durante le sessioni è ulteriormente salito, sempre secondo quanto riportato da Downdetector. Mancano tuttavia ancora all’appello dichiarazioni ufficiali da parte dello staff del gioco sui motivi per i quali gli errori si verificano oramai da più di un’ora. Proprio per l’assenza di questi ultimi riscontri, non possiamo neanche ipotizzare quali saranno i tempi di ripristino della situazione. Un consiglio utile è comunque quello di tenere sotto osservazione i canali social degli sviluppatori per ulteriori novità in merito al down.

