Proprio oggi 30 aprile non funziona il fasciolo sanitario Lombardia: il sito non è accessibile per molti utenti ed è impossibile dunque confermare la volontà di ricevere le ricette elettroniche nella scadenza già prefissata da tempo. Cerchiamo di comprendere quale sia lo stato per il portale con funzione pubblica, anche per comprendere eventuali risvolti della vicenda.

Se non funziona il fascicolo sanitario Lombardia è perché gli utenti non riescono ad accedere alla loro area personale con lo SPID o tramite Carta d’Identità Elettronica. Come naturale conseguenza, chi non aveva ancora fatto in tempo a confermare la volontà a ricevere le ricette elettroniche e altre comunicazioni via SMS o e-mail, non riesce nell’operazione pure importantissima per la fruizione dei servizi sanitari. Entro la data odierna del 30 aprile, in effetti, i residenti nella regione Lombardia sono stati chiamati a compiere la procedura per confermare la formula di ricevimento. In mancanza di quest’ultima, la formula più evoluto di interazione con la sanità pubblica sarà preclusa da domani, e dunque con l’inizio del mese di maggio.

Visto che il fascicolo sanitario Lombardia non funziona da diverse ore e in realtà anche dalla serata di ieri, non possiamo di cerrto immaginare se le funzionalità del portale saranno di nuovo garantite entro la fine della giornata. Evidentemente, gli interventi di natura tecnica per il ripristino del portale stanno prendendo più tempo del previsto. In mancanza di un ritorno alla normalità repentino, possiamo immaginare che sarà almeno garantita una proproga per la conferma necessaria alla ricezione per via telematica della ricetta elettronica. Per il momento, al riguardo, i canali ufficiali dell’ente della Regione appunto non hanno rilasciato alcun riscontro. Consigliamo ai nostri lettori di tenerli sotto osservazione per eventuali comunicazioni aggiornate sulla vicenda.

