Il lancio dei Samsung Galaxy S25 non avverrà prima dell’inizio dell’anno prossimo, eppure già sono state diffuse alcune voci relative ai dispositivi di punta successori dei Samsung Galaxy S24, in particolare relative alle funzionalità AI previste. Non c’è dubbio che il produttore punterà ancor di più all’intelligenza artificiale dopo essere stato il precursore assoluto della tecnologia rivoluzionaria sugli smartphone.

Cosa ci attende il prossimo anno? Secondo un rapporto esclusivo di un punto vendita coreano denominato Daum Herald Economy, i nuovi Samsung Galaxy S25 usufruiranno dell’AI targata Google. Più precisamente, sempre secondo gli ultimi rumor, il dirigente di Samsung Cho Cheol-min avrebbe confermato lo scorso 17 aprile che la serie Galaxy S25 eseguirà il modello AI on-device di prossima generazione di Google ossia Gemini Nano 2. Le soluzioni di nuova generazione per l’intelligenza artificiale dovrebbero rappresentare un nuovo passo in avanti verso un’esperienza ancora più completa e utile per gli utenti finali. Non sappiamo ancora quali potrebbero essere le implementazioni in programma, ma non c’è dubbio che ne avremo almeno qualche anticipazione nel corso dei prossimi mesi.

La notizia dell’integrazione della soluzione Google più innovativa in termini di AI per i Samsung Galaxy S25 è in linea anche con quanto trapelato nelle ultime settimane. Proprio i prossimi telefoni di punta di Samsung dovrebbero essere alimentati in diversi mercati dal processore Exynos 2500. Quest’ultimo è progettato con un acceleratore AI dedicato e costruito da Google, proprio per fornire le migliori performance su un device con funzioni di intelligenza artificiale. Insomma, la collaborazione tra Samsung e Google (sia lato hardware che software) potrebbe fare davvero la differenza per la prossima serie top di gamma. Il lancio di tutti i modelli previsti (ossia variante standard, Plus e Ultra) potrebbe collocarsi nel mese di gennaio o febbraio prossimi, in linea con le tempistiche degli eventi Unpacked degli ultimi anni.