Samsung sta sviluppando il chipset Exynos 2500 per il suo prossimo Samsung Galaxy S25 e questa specifica soluzione (come è oramai dato per certo) sarà adottata almeno in alcuni paesi del mondo. C’è da sempre molta attenzione intorno alla questione del chipset e chi ha timore di dover accontentarsi di una soluzione inferiore rispetto a quella Qualcomm Snapdragon dovrebbe continuare a leggere le ultime anticipazioni in arrivo sull’alternativa proprietaria del produttore.

Già da diversi mesi, sappiamo il prossimo chipset Exynos sarà fabbricato con processo a 3 nm di seconda generazione progettato Samsung Foundry e destinato ai Samsung Galaxy S25. Questa soluzione dovrebbe offrire una migliore efficienza energetica nei confronti del processo di fabbricazione a 4 nm di Samsung (di scena sul SoC Exynos 2400) ma anche rispetto a quello a 3 nm di TSMC. La stessa alternativa tecnologica sarà utilizzata da Qualcomm per lo Snapdragon 8 Gen 4 . Proprio in comparazione con la componente della concorrenza, oggi sono giunte nuove indicazione dall’informato @PandaFlashPropresente su X/Twitter. Secondo l’esperto, con il processo di fabbricazione a 3 nm di seconda generazione di Samsung Foundry, l’Exynos 2500 sarà più efficiente dello Snapdragon 8 Gen 4. Nella stessa ottica, l’Exynos 2500 offrirà prestazioni più elevate rispetto all’Exynos 2400 consumando meno energia.

Insomma, secondo le attuali voci di corridoio, l’Exynos 2500 dovrebbe offrire prestazioni migliori e un consumo energetico inferiore. La presunta superiorità rispetto allo Snapdragon 8 Gen 4 è tutta da dimostrare nella prova su strada. Certo è che, se le anticipazioni del leaker prima menzionato dovessero essere confermate, di sicuro Samsung avrebbe una marcia in più rispetto a tanta concorrenza Android di altri brand destinati ad utilizzare tutti lo Snapdragon 8 Gen 4. Tra l’altro di Exynos 2500 potrebbero essercene due, un modello Exynos 2500-A a 8 core per gli smartphone Samsung Galaxy si punta e dunque anche per il Samsung Galaxy S25 e un l’Exynos 2500-B per Galaxy Tab e Galaxy Book.

