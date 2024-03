Per la prima volta dopo anni, lo smartphone di punta del colosso di Seul potrebbe essere più veloce dell’iPhone concorrente. Se si crede ad alcuni rapporti, il Samsung Galaxy S25, il cui rilascio è previsto per l’inizio del prossimo anno, potrebbe avere un processore ed una RAM più veloci dell’iPhone 16 Pro. Secondo quanto riportato da “SamMobile“, Samsung Electronics e SK Hynix stanno accelerando la produzione di massa di DRAM LPDDR6 per ottenere un vantaggio nel settore basato sull’intelligenza artificiale. Questa RAM di nuova generazione offre una larghezza di banda dati notevolmente maggiore, necessaria per un’elaborazione più rapida delle attività AI sul dispositivo. Si prevede che il Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC), l’organizzazione internazionale per gli standard dei semiconduttori, annuncerà formalmente le specifiche della DRAM LPDDR6 nella seconda metà di quest’anno (probabilmente a settembre 2024).

LPDDR5 è stato annunciato nel febbraio 2019 ed il lancio di LPDDR6 è previsto cinque anni dopo. Sebbene non siano disponibili informazioni sulla velocità di LPDDR6, LPDDR5 ha una larghezza di banda di 6,4Gbps, mentre LPDDR5X ha una larghezza di banda dati di 8,5Gbps . Si dice che Samsung e SK Hynix siano concentrati sull’aumento dell’efficienza e sulla riduzione dei costi di produzione della DRAM LPDDR6 piuttosto che sull’aumento delle sue prestazioni. La memoria LPDDR6 potrebbe essere utilizzata nei telefoni dotati del chipset Snapdragon 8 Gen. 4. Questo è lo stesso chipset che probabilmente alimenterà i Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra almeno in alcuni mercati. Similmente al Galaxy S24 Ultra, anche il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe utilizzare esclusivamente lo Snapdragon 8 Gen. 4 in tutti i Paesi del mondo.

Lo Snapdragon 8 Gen. 4 è dotato di core CPU Oryon personalizzati di Qualcomm sviluppati da Nuvia. Questi core della CPU sono già stati utilizzati nel processore Snapdragon X Elite, che verrà utilizzato in diversi laptop basati su Windows nella seconda metà di quest’anno. Si dice che questi core della CPU funzionino più velocemente dei core della CPU all’interno del prossimo chip di Apple, l’A18 Pro. Qualcomm ha utilizzato GPU più potenti di Apple negli ultimi due anni. La serie Samsung Galaxy S25 con Snapdragon 8 Gen. 4 potrebbe avere CPU, GPU e DRAM più veloci rispetto alla serie concorrente iPhone 16 Pro.

Continua a leggere su optimagazine.com