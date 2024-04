Mancano ancora diversi mesi alla presentazione del Samsung Galaxy S25, ma in questa fase stanno prendendo piede già alcune interessanti indiscrezioni che potrebbero in qualche modo orientare le scelte dei potenziali acquirenti. Qual è l’orientamento ad oggi del produttore coreano? Effettivamente, soprattutto sul versante Exynos, ci sono ancora dei nodi da sciogliere, motivo per il quale occorre fermarsi un attimo e fare il punto della situazione, in modo tale da comprendere cosa dovremmo toccare con mano forse già a partire da gennaio 2025.

Indicazioni ed indiscrezioni su Exynos per i Samsung Galaxy S25: il progetto aggiornato ad oggi

Come sempre accade in questi, ci si concentra in primis sul discorso prestazioni quando mancano diversi mesi alla presentazione di un top di gamma, come del resto abbiamo avuto modo di percepire poche settimane fa. Come in tanti sanno, Samsung ha mantenuto una divisione Exynos e Snapdragon per Galaxy S24 e Galaxy S24+, mentre Galaxy S24 Ultra la decisione è stata quella di puntare su Snapdragon in esclusiva per tutti i mercati. Ora, le ultime voci affermano che l’orientamento sarebbe quello di una virata netta verso Exynos.

Rumors che hanno preoccupato gli utenti, emotivamente legati al mondo Snapdragon, nonostante gli esperti di settore abbiano anticipato che la nuova generazione di chip Exynos sia notevolmente migliore rispetto alle versioni precedenti. Al punto che la società avrebbe creato un team separato per ottimizzare il prossimo chip di fascia alta. In pratica, si sta lavorando duramente per migliorare l’ottimizzazione e l’efficienza dell’Exynos 2500.

In ogni caso, SamMobile ritiene che per i Samsung Galaxy S25 non muterà la suddivisione tra Exynos e Snapdragon nei vari mercati in cui la serie verrà commercializzata. Staremo a vedere, da un punto di vista prettamente pratico, come cambieranno le cose per il pubblico.

