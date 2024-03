Siamo destinati ad assistere ad un notevole passo in avanti per i Samsung Galaxy S25 nel corso dei prossimi mesi, soprattutto in termini di prestazioni generali. Questo il quadro che vi abbiamo consegnato alcuni giorni fa con un altro articolo, in relazione alla progettazione della serie destinata ad arrivare sul mercato tra poco meno di un anno. Nello specifico, il focus di oggi ricade sulla memoria non volatile UFS 4.0 per dispositivi mobili, che a conti fatti ha fatto il suo esordio sul mercato circa due anni fa. Questo standard, nello specifico, è destinato ad una leggera evoluzione nel 2025.

Prestazioni al centro dello sviluppo per Samsung Galaxy S25: miglioramenti in arrivo per AI ed apertura app

In particolare, dopo aver visto Samsung utilizzare UFS 4.0 per la serie dei Samsung Galaxy S23, fino ad arrivare ai principali telefoni pieghevoli 2023 ed ovviamente all’ultima gamma dei Samsung Galaxy S24, pare che sia in cantiere un piccolo passo in avanti. Secondo quanto annunciato dal produttore asiatico all’interno della piattaforma Weixin, i tempi potrebbero essere maturi per garantire ai prossimi device di fascia alta uno standard migliore rispetto a quello che abbiamo avuto modo di toccare con mano in questi mesi. Proviamo a capirci qualcosa di più oggi.

Le ultime voci ci dicono che Samsung potrebbe alla fine rilasciare UFS 4.0 a 4 corsie CS il prossimo anno, dando vita ad uno step interlocutorio prima di passare a UFS 5.0 nel 2027. Sarà quello il vero passo in avanti, anche se nel frattempo, a detta di Samsung Semiconductor attraverso UFS 4.0 a 4 corsie avremo la possibilità di vedere migliorata la velocità da circa 4 GB/s a 8 GB/s. Insomma, uno step interessante quello che avremo modo di testare con il Samsung Galaxy S25 al momento del suo esordio sul mercato.

Dopo la novità che potrebbe esordire coi Samsung Galaxy S25, poi, sarà il turno di UFS 5.0, che a quanto pare potrebbe debuttare insieme alla futura gamma dei Samsung Galaxy S27 qualche anno dopo.

