Ancora novità per il pubblico Apple sul versante software, considerando il fatto che di recente la mela morsicata ha distribuito agli sviluppatori le terze beta dei prossimi aggiornamenti iOS 17.5 e iPadOS 17.5 a scopo di test, con il software in arrivo una settimana dopo che Apple ha rilasciato beta 2. Insomma, un ulteriore step che ci avvicina molto alla piena distribuzione di un upgrade destinato ad introdurre novità che vanno esaminate con attenzione nella giornata di oggi

Analizziamo le novità di oggi su iOS 17.5 con la terza beta dell’aggiornamento concepito da Apple

Si tratta di passo intermedio prima di toccare con mano iOS 18, di cui abbiamo parlato in questi giorni. Gli sviluppatori registrati possono aderire alle beta aprendo l’app Impostazioni, andando alla sezione Aggiornamento software, toccando l’opzione “Aggiornamenti beta” e attivando la beta per sviluppatori iOS 17 o iPadOS 17. Per scaricare e installare la versione beta è necessario un ID Apple associato a un account sviluppatore.

La maggior parte delle funzionalità che Apple aveva promesso sarebbero arrivate in ‌iOS 17‌ sono state ora rilasciate, ma iOS 17.5 aggiunge ulteriori modifiche all’ecosistema delle app nell’Unione Europea. Gli sviluppatori di app possono offrire app da scaricare sull’iPhone direttamente dai loro siti Web, oltre che tramite i marketplace di app.

Ci sono anche modifiche al codice che suggeriscono nuove Apple Pencil e una funzionalità di integrità della batteria per l’iPad, con ulteriori informazioni sulle novità disponibili che verranno a galla solo nei prossimi giorni, attraverso il rilascio di ulteriori beta di iOS 17.5. Staremo a vedere quali saranno le nuove mosse di Apple in questo senso.