Arrivano proprio in queste ore ulteriori novità riguardanti l’aggiornamento iOS 17.5, più vicino all’uscita dopo le prime tracce sul web che coinvolgono la seconda beta del pacchetto software. Dopo il primo punto della situazione, portato alla vostra attenzione non molto tempo fa con un altro articolo, è importante concentrarsi sui prossimi step programmati da Apple, in connessione con le funzionalità ad oggi già certe per il pubblico interessato. Insomma, capiamo quale sia la propensione del produttore, in modo da essere sempre sul pezzo con le informazioni fin qui raccolte.

Analizziamo tutte le novità assicurate dall’aggiornamento iOS 17.5, più vicino all’uscita dopo beta 2

Come stanno le cose? Ormai è noto che iOS 17.5 introduca il supporto per la distribuzione di app basate sul Web nell’Unione Europea, consentendo agli sviluppatori di offrire le proprie app per il download direttamente sui propri siti Web. Gli sviluppatori devono essere membri dell’Apple Developer Program per due anni consecutivi o più e devono avere più di un milione di prime installazioni su iOS nell’anno precedente.

Ancora, il widget Podcast che può essere aggiunto alla schermata iniziale o alla schermata di blocco ora presenta uno sfondo che cambia a seconda della grafica del podcast riprodotto. Inoltre, iOS 17.5 fa riferimento al supporto per il tracciamento degli articoli di terze parti, una funzionalità su cui Apple sta lavorando dallo scorso anno. Apple e Google hanno sviluppato una soluzione multipiattaforma per avvisi di tracciamento indesiderati e sembra che iOS 17.5 consentirà agli utenti di ‌iPhone‌ di sapere quando un tracker di terze parti si trova nelle vicinanze.

Attraverso l’aggiornamento iOS 17.5, FaceTime potrebbe ottenere un’opzione “Blocca tutti i partecipanti” per le chiamate di gruppo ‌FaceTime‌, possibilmente per bloccare lo spam. Al momento, è probabile che Apple rilasci l’aggiornamento iOS 17.5 all’inizio di maggio.

