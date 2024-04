Manca sempre meno all’arrivo sul mercato dell’aggiornamento iOS 17.5, se pensiamo al fatto che in queste ore abbiamo registrato anche il rilascio della prima beta pubblica per gli utenti Apple. Come stanno le cose? Sicuramente ci sono i presupposti per integrare quanto riportato nella giornata di ieri con un primo articolo a tema. In linea con le previsioni di questa settimana, le beta pubbliche di iOS 17.5 e iPadOS 17.5 arrivano due giorni dopo la mossa con la quale Apple ha rilasciato le beta per gli sviluppatori, dando un segnale chiaro al proprio pubblico.

Focus sulle novità assicurate dall’aggiornamento iOS 17.5 dopo l’uscita della prima beta pubblica

In un contesto simile, come sempre avviene in questi casi, è possibile concentrarsi sulle novità garantite dall’aggiornamento iOS 17.5 in seguito alla distribuzione della prima beta pubblica. Nello specifico, sono confermati in queste ore diversi cambiamenti nell’Unione Europea, considerando il fatto che gli sviluppatori di app nell’UE ora possono aggiungere le app create per iPhone al proprio sito Web. Così facendo, dopo anni di attesa, gli utenti avranno la possibilità di scaricarle direttamente senza dover utilizzare l’App Store.

Confermati anche i requisiti affinché questo avvenga, in merito al fatto che gli sviluppatori devono essere membri dell’Apple Developer Program per due anni consecutivi o più e devono avere un’app con più di un milione di prime installazioni su iOS nell’Unione Europea. In relazione ai dati che devono essere registrati nell’anno precedente. Altri requisiti includono la sottomissione al processo di autenticazione di Apple e la pubblicazione di politiche trasparenti di raccolta dati.

Vedremo quale sarà l’impatto dell’aggiornamento iOS 17.5 sulla batteria dei vari iPhone abilitati al download del pacchetto software.