Sta venendo a galla una vera e propria svolta per quanto concerne l’aggiornamento iOS 17.5, con un chiaro riferimento sia al discorso relativo al download delle app, sia a questioni prettamente geografiche, considerando il fatto che quanto emerso oggi riguarda fondamentalmente il mercato europeo. Dunque, dopo aver analizzato alcune anticipazioni focalizzate su iOS 18, stando alle ultime informazioni portate alla vostra attenzione sul magazine, bisogna un attimo concentrarsi su alcuni step a breve termine in casa Apple. Vediamo, in sostanza, cosa sia lecito aspettarsi a stretto giro con la mela morsicata.

Siamo vicini ad una svolta con l’aggiornamento iOS 17.5: cambia la politica sul download delle app

Confemando le previsioni di queste settimane, possiamo dire che la prima beta di iOS 17.5 agli sviluppatori ha visto la luce proprio in queste ore e, puntualmente, abbiamo chiari segnali sul fatto che l’aggiornamento introduca il supporto per il download di app dai siti Web degli sviluppatori nell’Unione Europea. Insomma, tramite il pacchetto software in questione avremo finalmente la possibilità di interfacciarci con marketplace di app alternativi nell’Unione Europea per conformarsi al Digital Markets Act.

In un contesto simile, ci saranno comunque dei paletti da rispettare per coloro che creano app, affinché le suddette applicazioni possano essere scaricate anche fuori dal market ufficiale della mela. Ad esempio, tra i requisiti abbiamo il fatto che gli sviluppatori debbano essere membri dell’Apple Developer Program per due anni consecutivi, se non di più. Al contempo, è fondamentale che alle spalle ci sia un’app con più di un milione di prime installazioni su iOS all’interno della stessa Unione Europea nell’anno precedente.

Un modo per creare una sorta di selezione, affinché sia tutelata la sicurezza del pubblico Apple dopo la svolta assicurata da iOS 17.5, alla luce di quanto emerso in queste ore.

