L’aggiornamento di novembre è stato lanciato per tre Samsung Galaxy di fascia media, molto diffusi nel mondo e pure in Italia. Anche chi possiede uno smartphone della serie non top di gamma può ora beneficiare della patch di sicurezza del mese corrente, con le correzioni di tutti i bug scovati dagli sviluppatori. I device interessati dal nuovo adeguamento software sono il Galaxy A03s, il Galaxy A21s e il Galaxy M01.

Scopriamo più nel dettaglio i pacchetti ora in rilascio per i telefoni già indicati. Le distribuzioni sono partite negli Stati Uniti ed in India e gli update indicati di seguito sono quelli messi a disposizione nelle nazioni appena menzionate. Al Samsung Galaxy A03s è destinato l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2023 con la versione firmware A037USQU6DWJ3. Per quanto riguarda Il Galaxy A21, la release è siglata come la A217FXXSADWI1. Infine, per quanto riguarda il Galaxy M01, gli esperti hanno approntato la versione firmware M015GXXU5CWI1.

Per verificare anche in Italia la presenza dell’aggiornamento di novembre su uno dei Samsung Galaxy menzionati, il percorso da effettuare sarà sempre lo stesso, ossia quello che passa attraverso le sezioni Impostazioni, poi la scheda Aggiornamento software e infine i comandi Scarica e installa.

Per quanto non siano giunti ancora i dettagli dell’aggiornamento di novembre pensato per i Samsung Galaxy supportati, non c’è alcun dubbio sul fatto che la patch di sicurezza di novembre 2023 risolverà dozzine di difetti riscontrati nel precedente software Samsung. Il pacchetto includerà sia i rimedi messi a punto da Google per il sistema operativo Android che quelli interni all’interfaccia One UI proprietaria di Samsung. Saranno necessari pochi giorni o solo una manciata di ore per ricevere tutte le informazioni, in via ufficiale, attraverso il consueto bollettino mensile del produttore e non mancheranno i nostri approfondimenti sul tema.

