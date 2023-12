Arrivano notizie importanti, in queste ore, per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy destinato a ricevere il nuovo aggiornamento di dicembre. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi mesi, infatti, in questo particolare frangente è decisamente consigliato procedere con il download del pacchetto software appena disponibile, alla luce di quanto raccolto in mattinata. Vediamo più da vicino come stanno le cose, alla luce di un primissimo bollettino che potrebbe fare la differenza per gli utenti. Anche per chi si ritrova con modelli più datati come il Samsung Galaxy S20, stando alle informazioni riportate di recente sul nostro magazine.

Almeno sette problemi critici risolti per i Samsung Galaxy con il rilascio del nuovo aggiornamento di dicembre

Sostanzialmente, oggi possiamo parlare di ben sette problemi critici risolti per i Samsung Galaxy, attraverso il rilascio del tanto atteso aggiornamento di dicembre in giro per il mondo, stando almeno alle prime informazioni fornite in merito da SamMobile. Provando a scendere maggiormente in dettagli, si comprende ad esempio, che l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2023 di Samsung contiene un totale di 75 correzioni per vulnerabilità a quanto pare note al produttore.

A tal proposito, occorre portare avanti due discorsi separati e paralleli per i Samsung Galaxy. In particolare, tra le 54 correzioni offerte da Google, sette sono ritenute critiche. Trend che non si verifica ogni mese e che, di conseguenza, rende decisamente consigliabile procedere con il download del pacchetto software appena disponibile per il proprio smartphone. Tra le vulnerabilità ad alta priorità risolte da Samsung tramite questo upgrade, invece, abbiamo almeno nove criticità archiviate.

Insomma, ci sono tante buone ragioni per installare prima possibile il nuovo aggiornamento di dicembre sui Samsung Galaxy.