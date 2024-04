Purtroppo ci sono all’orizzonte delle doppie rimodulazioni TIM che impatteranno sia i clienti di offerte di linea fissa che quelli di rete mobile. L’operatore ha diramato le opportune comunicazioni attraverso i canali ufficiali. Vediamo dunque a quanto ammontano i rincari in arrivo solo tra poche settimane.

Le prime rimodulazioni TIM riguardano la rete fissa e saranno attive dal prossimo 1° giugno 2024. Il costo di alcune offerte non meglio precisate aumenterà di ben 2 euro al mese (IVA al 22% inclusa). Almeno le eventuali promozioni associate agli specifici piani non subiranno modifiche. e eventuali promozioni in essere non subiranno alcuna variazione. Chiunque non vorrà accettare le variazione contrattuali, avrà il diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione. L’operazione andrà tuttavia eseguita non oltre il primo giorno di luglio.

Le rimodulazioni TIM relative alle offerte di linea mobile saranno effettive invece dal giorno 5 giugno. Gli attuali costi delle soluzioni ricaricabili aumenteranno secondo cifre variabili che vanno da 1,99 euro fino a 2,49 euro (IVA inclusa). Il rincaro dunque dipenderà dal piano in proprio possesso. A fronte della modifica appena indicata, i clienti che decideranno di restare vincolati al vettore potranno attivare 50 GIGA gratis di traffico dati aggiuntivi ogni mese inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON. In alternativa, si potrà beneficiare dell’offerta dati attiva alla velocità del 5G di TIM inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 5G ON. In questo secondo caso, il recesso è possibile fino al giorno 6 luglio e non oltre.

le modalità di recesso dall’operatore restano sempre le stesse, Tra le più utile ed immediate per il cliente c’è la compilazione online del ”Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso” oppure il supporto del Servizio Clienti 119 o di qualche negozio.

Continua a leggere su optimagazine.com