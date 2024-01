Per la prossima primavera sono in arrivo delle rimodulazioni TIM di diversa tipologia. Più esattamente dal primo rinnovo utile successivo al 3 marzo, l’operatore ha in serbo dei rincari per i suoi clienti di telefonia mobile. La natura degli aumenti previsti dalle nuove condizioni di contratto è variabile e dipende dagli specifici piani in essere sulle SIM.

La spesa mensile aumenterà dunque di 0,99 euro per alcuni più fortunati clienti ma fino a 2,49 euro per altri. Una campagna informativa via SMS, notifica via app e sito istituzionale dell’operatore avviserà tutti i clienti coinvolti dal rincaro. A fronte del costo più elevato, tutti i clienti impattati dalla nuova rimodulazione TIM avranno a disposizione 50 giga di traffico dati in più al mese oppure l’attivazione della velocità di connessione in 5G. La prima opzione dovrà però essere attivata inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON, la seconda con messaggio allo stesso numero con testo 5G ON.

Chi non vorrà accettare l’ultima delle rimodulazioni TIM potrà decidere di mantenere la spesa mensile attuale relativa alla sua offerta. In quest’ultimo caso, per garantirsi gli stessi costi (ma pure 2 GB di traffico dati in più) bisognerà inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMA ON, entro il 29 febbraio 2024.

Ultima spiaggia per chi non vuole adeguarsi alle rimodulazioni TIM è quella che consente di far valere il proprio diritto di recesso dall’offerta, senza penali e costi. Le modalità per procedere in questa direzione sono diverse. Tra queste, la compilazione del “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea” direttamente sul sito TIM. In alternativa, è possibile scaricare, stampare e compilare lo stesso modulo già menzionato per inviarlo poi all’indirizzo fisico di TIM indicato nello stesso o tramite PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it. In entrambi i casi, andrà sempre allegata alla comunicazione la documentazione richiesta. In ultima battuta, il recesso è possibile pure recandosi presso i negozi TIM o chiamando il 119.

