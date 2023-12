In questa ultimissima parte dell’anno giunge notizia delle prossime rimodulazioni WindTre in vigore dalla prossima primavera. Di qui ad un paio di mesi o poco più, diversi clienti vedranno aumentata la loro spesa mensile telefonica. Ecco di seguito spiegati i dettagli delle modifiche unilaterali del contratto e per quali utenti si attendono.

Chi sarà interessato dai rincari è chi ha un contratto di telefonia fissa WindTre. L’operatore non ha chiarito quali siano i piani telefonici interessati dall’aumento ma tutti coloro che dovranno pagare di più per il servizio riceveranno una comunicazione dedicata in fattura, in particolare quella del mese di dicembre. Il rincaro ammonta a due euro aggiuntivi rispetto alla spesa pattuita dai contratti finora in essere con il vettore.

Quando scatteranno le nuove rimodulazioni WindTre? Gli aumenti entreranno in vigore dal primo rinnovo utile successivo al giorno 1 marzo. Insomma, siamo al cospetto di aumenti che si faranno sentire all’inizio della prossima primavera. Chiunque non vorrà accettare le nuove condizioni di contratto imposte dall’alto, avrà (come sempre) diritto a procedere al recesso. Per continuare in questa direzione, le modalità sono diverse. In prima istanza, si può inviare una raccomandata A/R con causale “Modifica delle condizioni contrattuali” all’ indirizzo: Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI, oppure una mail alla PEC che risponde all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it. In alternativa, la propria volontà puà essere comunicata chiamando il 159, nei punti vendita WindTre e tramite il web form presente sul sito dell’operatore.



Le modalità di recesso a seguito delle rimodulazioni WindTre sopra indicate saranno valide solo entro una data limite. Il cliente finale non avrà a che fare con penali o costi aggiuntivi solo nel caso in cui l’operazione sarò eseguita entro e non oltre il 29 febbraio.

