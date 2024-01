Alcune rimodulazioni TIM sono all’orizzonte: diversi clienti dello storico operatore italiano (non meglio specificati) dovranno tener conto di una modifica unilaterale del contratto da parte del vettore che contribuirà ad aumentare la loro spesa mensile telefonica. Proprio TIM ha diramato i dettagli relativi al rincaro, chiarendo pure la possibilità di ottenere dei benefit come una sorta di risarcimento. Solo gli utenti interessati riceveranno apposita nota informativa.

Le rimodulazioni TIM saranno di scena dal primo rinnovo successivo al 3 marzo. Per le consuete esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato, TIM è in procinto di aumentare alcune offerte mobili per clienti ricaricabili. Il costo mensile aumenterà di 1,99 euro. A fronte dell’aumento di quasi 2 euro, almeno c’è la possibilità di attivare uno dei due benefit di seguito elencati, sulla base di quanto indicato nella comunicazione ufficiale relativa al rincaro.

50 giga gratis di traffico dati aggiuntivi ogni mese. Questi ultimi sono attivabili inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON;

abilitazione gratuita della velocità del 5G di TIM. L’opzione è attivabile inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 5G ON.

Chi non accetterà l’aumento di 2 euro della sua offerta e troverà uno dei due plus appena indicati come non meritevoli di attenzione avrà sempre il diritto di recedere dal proprio contratto senza costi e penali. La relativa comunicazione dovrà però essere inviata entro e non oltre il 6 aprile. Le modalità di recesso non sono cambiate con l’inizio del nuovo anno. Gli utenti potranno compilare online l’apposito “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”. Il medesimo documento, in alternativa, può essere stampato e compilato per poi essere inviato all’indirizzo fisico indicato su di esso oppure, telematicamente, alla PEC recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it. Tra le ultime operazioni possibili, ci si potrà recare presso uno dei negozi TIM o chiamare il 119 per ricevere assistenza dedicata degli operatori.

