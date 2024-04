Il prossimo aggiornamento IOS 18 sarà un concentrato di funzionalità IA e dunque l’intelligenza artificiale farà di certo capolino sui dispositivi Apple. Anche oggi ne abbiamo un’ulteriore conferma grazie a delle anticipazioni relative alle ultime mosse dell’azienda di Cupertino. La fonte delle ultime notizie è Reuters e dunque non ci sono dubbi sulla veridicità di quanto condiviso.

Proprio Reuters riferisce che Apple ha raggiunto un accordo per concedere in licenza milioni di immagini di proprietà di Shutterstock. Il sito è noto per la sua incredibile offerta di immagini stock e la disponibilità di contenuti visivi di ogni genere sono alla base delle funzionalità AI appunto. Lo specifico accordo sarebbe milionario e prevederebbe una transazione più che corposa tra i 25 e 50 milioni di dollari. Questa partnership non sarebbe di certo stata siglata in questo periodo ossia all’immediata vigilia di iOS 18 ma, addirittura, all’indomani del rilascio di ChatGPT alla fine del 2022, sempre secondo quanto riportato da Reuters. Allo stesso modo, molte altre grandi aziende tecnologiche avrebbero stretto accordi simili, inclusa Meta , Google e Amazon.

Insomma, sembrerebbe proprio che Apple abbia lavorato da tempo per fare in modo che iOS 18 includesse tante funzionalità IA. I primi accordi sarebbero stati presi all’incirca due anni orsono e il continuo lavoro degli sviluppatori porterà a questa grande rivoluzione proprio con il prossimo aggiornamento software.

Il dirigente del marketing di Apple, Greg Jozwiak, ha confermato le speculazioni sull’intelligenza artificiale presente in iOS 18 già da qualche tempo. In merito alla conferenza WWDC 2024 prevista per il prossimo 10 giugno, ha pure affermato che si tratterà di un evento rivoluzionario e assolutamente incredibile. In effetti quello sarà il palcoscenico per la presentazione del nuovo sistema operativo per iPhone (insieme ad iPadOS 18 per gli iPad appunto). Una manciata di settimane dunque ci separano da un keynote che si preannuncia scoppiettante.

