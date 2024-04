Arrivano novità importanti in queste ore per coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S21 FE, visto che lo smartphone diventato molto popolare anche qui in Italia ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di aprile 2024 in diversi paesi in giro il mondo. Il pacchetto software è ora disponibile in Europa, America Latina e Stati Uniti. Un contributo interessante per il device, per forza di cose tenuto fuori dal programma che ad oggi riguarda la nuova interfaccia One UI 6.1, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dello staff tecnic

Il nuovo aggiornamento per Galaxy S21 FE è stato rilasciato in Europa con la versione firmware G990BXXS7FXD2. Porta con sé la patch di sicurezza di aprile 2024 che risolve alcune dozzine di vulnerabilità di sicurezza scoperte nelle versioni precedenti del software. Non apporta nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni. Nei paesi dell’America Latina è arrivato lo stesso aggiornamento Galaxy S21 FE con la versione firmware G990EXXU7FWK6. Negli Stati Uniti, la versione del telefono bloccata dall’operatore viene aggiornata con la versione firmware G990USQSAFXD3 sulle reti AT&T, Dish, Metro PCS e T-Mobile.

Se hai un Galaxy S21 FE e ti trovi in ​​uno dei Paesi che ho appena citato, puoi verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento. Per farlo, vai su Impostazioni » Aggiornamento software e tocca Scarica e installa. Dunque, non abbiamo solo promozioni da prendere in esame, dopo quanto riportato in passato sul nostro magazine. Insomma, ancora poche ore ed avremo la possibilità di testare il nuovo aggiornameno per il Samsung Galaxy S21 FE anche qui in Italia, secondo le informazioni fino a questo momento disponibili.

Staremo a vedere quale impatto avrà sugli stessi Samsung Galaxy S21 FE.

