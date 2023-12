Due settimane fa, il Samsung Galaxy S21 FE ha iniziato a ricevere l’aggiornamento alla versione del sistema operativo Android 14 negli Stati Uniti. Una settimana dopo, l’upgrade ha raggiunto l’India e alcuni altri Paesi, dove è stata lanciata la versione Snapdragon del telefono. Ora, la versione Exynos del Samsung Galaxy S21 FE ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 14 in Africa, Asia, Europa e America Latina.

Come riportato da “SamMobile“, il Samsung Galaxy S21 FE riceverà altri due aggiornamenti del sistema operativo Android in futuro dopo Android 14. La versione Exynos 2100 del dispositivo riceve ora l’aggiornamento alla One UI 6.0 basato su Android 14. L’upgrade è disponibile con la versione firmware G990EXXU7FWK6 in Afghanistan, Egitto, India, Indonesia, Iraq, Malesia, Marocco, Pakistan, Panama, Arabia Saudita, Tailandia, Paesi Bassi, Filippine, Emirati Arabi Uniti, Tunisia e Vietnam. L’upgrade porta anche la patch di sicurezza di dicembre 2023 che corregge 75 difetti di sicurezza scoperti nella versione precedente del software.

Se avete un Samsung Galaxy S21 FE con il chipset Exynos 2100 e vivete in ​​uno dei Paesi sopra elencati, potete verificare la presenza dell’aggiornamento ad Android 14. Per farlo, aprite il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Non dimenticate di procedere all’installazione solo se la percentuale di carica residua della batteria è superiore al 50% e di effettuare anche un backup dei vostri dati da ripristinare laddove dovesse presentarsene l’occasione (non avendo questa attenzione, se fosse necessario un hard-reset per qualsiasi ragione, come più spesso di quanto pensiate succede, perdereste tutti i dati senza poter fare nulla per recuperarli). Nel caso in cui aveste qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

