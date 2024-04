Il Samsung Galaxy S21 FE 5G si posiziona come un’opzione eccezionale nella fascia di mercato degli smartphone. Dotato di una scheda tecnica al di sopra della media, offre una combinazione di prestazioni rapide e affidabili, connettività 5G ultraveloce ed una costruzione di alta qualità che si distingue tra i concorrenti. Se siete propensi al suo acquisto, potete approfittare dell’offerta presente oggi su Amazon, con il prezzo giunto al minimo storico di 359 euro (invece di 753,27 euro di listino), grazie al super sconto del 52%. Lo smartphone sarà vostro con il colore grigio, con 128GB di storage interno, venduto da terzi ma spedito dall’e-commerce, con consegna senza costi aggiuntivi e, per i clienti iscritti a Prime, il reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G presenta un ottimo display Dynamic Super AMOLED 2X FHD+ da 6,4 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e densità pixel di 411ppi. Lato hardware, il telefono è dotato di un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 888 5G (5nm), abbinato a 6GB di RAM, 128GB di spazio di archiviazione e GPU Adreno 660. Il device è alimentato da una batteria da 4500mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 25W e wireless da 15W.

Lato software, invece, il telefono esegue il sistema operativo Android 12. Quanto al comparto fotografico, offre sul retro un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da: un sensore principale da 12MP (f/1.8, OIS, video in 4K), un secondo sensore con zoom 3X da 8MP (f/2.4) e un grandangolare da 12MP (f/2.2). Frontalmente, troviamo una selfie-cam da 32MP (f/2.2). Il Samsung Galaxy S21 FE 5G, come altre caratteristiche e connettività offre rete 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, due speaker stereo, lettore di impronte digitali posto sotto il display, porta USB Type-C 3.1 ed è certificato IP68 contro acqua e polvere.

