Siete fedeli al marchio Samsung ed in cerca di un nuovo smartphone Android ad un buon prezzo? Oggi, venerdì 12 aprile, vi suggeriamo della fantastica nonché imperdibile offerta su Amazon del Samsung Galaxy S21 FE 5G che, grazie al super sconto del 55%, sarà vostro al prezzo di soli 342 euro (invece di 753,27 euro di listino). Il device è venduto e spedito da terzi, con il colore grigio e nella capacità di memoria interna da 128GB. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Qualora foste interessati, vi consigliamo di affrettarvi nel chiude questo affare, dato che c’è solo un’unità a disposizione.

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G presenta un display Dynamic Super AMOLED 2X da 6,4 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR ed è certificato IP68 contro acqua e polvere. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888 5G (5nm), abbinato a 6GB di RAM, 128GB di storage interno e GPU Adreno 660. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 4500mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 25W e wireless da 15W. Lato software, invece, lo smartphone esegue il sistema operativo Android 12.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Samsung Galaxy S21 FE 5G, oggi in super offerta su Amazon, dispone sul retro di un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da: un sensore principale da 12MP (f/1.8, OIS e video in 4K – 3840 x 2160pixel), un secondo sensore con zoom 3X da 8MP (f/2.4) e un grandangolare da 12MP (f/2.2); davanti, una fotocamera selfie da 32MP (f/2.2). Altre caratteristiche e connettività, il device offre rete 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, porta USB Type-C 3.1, microfono con riduzione del rumore, lettore di impronte digitali ottico posto sotto il display e due speaker stereo.

