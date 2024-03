Il produttore sudcoreano ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2024 per il Samsung Galaxy S21 FE in più Paesi. Il nuovo upgrade di sicurezza è già stato rilasciato sui telefoni dei mercati europei e degli Stati Uniti. Altre Regioni potrebbero ricevere presto il nuovo aggiornamento (nel giro di pochi giorni al massimo, in genere l’azienda asiatica è molto veloce nella distribuzione software).

Come riportato da “SamMobile“, il nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S21 FE arriva con la versione firmware G990EXXS7FXC2. Attualmente è disponibile in Bangladesh, India, Indonesia, Malesia, Nepal, Sri Lanka, Tailandia, Filippine e Vietnam. Potrebbe essere presto rilasciato sul telefono in altri mercati. Se avete un Samsung Galaxy S21 FE e vivete in ​​uno dei Paesi sopra elencati (la questione resta valida anche se avete un modello importato da quei territori), puoi verificare se il tuo telefono lo ha ricevuto. Per farlo, aprite l’app “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare se doveste trovarvi nella situazione di dover ricorrere ad un hard-reset per qualsiasi ragione (altrimenti perdereste tutto senza possibilità di tornare indietro in alcun modo, ve lo premettiamo fin da adesso).

L’aggiornamento di sicurezza di marzo 2024 risolve 44 vulnerabilità riscontrate nelle versioni precedenti dei suoi sistemi operativi. Non apporta nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni. Tuttavia, il telefono riceverà nuove funzionalità con l’aggiornamento alla One UI 6.1, che non dovrebbe tardare troppo ad arrivare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

