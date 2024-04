Qualora foste interessati all’acquisto dell’iPhone 15 Pro Max, quest’oggi il nuovo e potentissimo smarthopone di Apple è disponibile su Amazon ad un prezzo giunto al minimo storico assoluto. Grazie a uno sconto del 14%, lo porterete a casa al costo di 1279 euro (invece di 1489 euro di listino), con il bellissimo colore Titanio e 256GB di capacità di memoria interna. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e per i clienti Prime il reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Andiamo a dare un’occhiata alle caratteristiche e specifiche tecniche.

L’Apple iPhone 15 Pro Max è dotato di un ottimo display LTPO Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 1290 x 2796 pixel, una frequenza di aggiornamento a 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000nits (typ), 2000nits (HBM) e protezione schermo Ceramic Shield. Sotto la scocca troviamo un processore hexa-core Apple A17 Pro (3nm), abbinato a 8GB di RAM, 256GB di spazio di archiviazione e Apple GPU (6-core graphics). In termini di autonomia, il device è alimentato da una batteria da 4441mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida cablata da 20W e wireless da 15W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’iPhone 15 Pro Max dispone sul retro di un modulo a tripla fotocamera con un sensore principale da 48MP (f/1.8, OIS) e risoluzione video 4K – 3840×2160 pixel, un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2, 120°) ed un teleobiettivo 3X da 12MP (f/2.8, OIS); davanti, troviamo una selfie-cam da 12MP (f/1.9). Come altre caratteristiche e connettività, questo top di gamma oggi al minimo storico su Amazon offre rete 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, UWB. Dotato di porta USB Type-C 3.1, è certificato IP68 contro acqua e polvere, microfono con riduzione di rumore, due speaker stereo, sblocco volto 3D; infine, lato software, esegue il sistema operativo iOS 17.

