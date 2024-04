Gli aggiornamenti di stato WhatsApp saranno ben presto pubblicabili su Instagram ma anche su Facebook simultaneamente, in un sol colpo in pratica. Chi tiene a cuore la sua “migliore formula di presenza” sul servizio di messaggistica come sui canali social avrà ben presto la vita più facile.

Un particolare cambiamento per gli aggiornamenti di stato WhatsApp era già stato messo in evidenza nella beta di WhatsApp per Android 2.23.25.20. La stessa identica novità è ora apparsa anche per la versione WhatsApp beta per iOS 24.8.10.72. dall’app TestFlight. L’implementazione pensata dagli sviluppatori ha a che vedere proprio con la possibilità di pubblicare in automatico quanto presente sull’app di comunicazione anche sugli altri due social di Meta, ossia Facebook e Instagram.

La schermata di inizio articolo evidenzia proprio la funzione nuova di zecca, così come anticipata dall’autorevole fonte WABetaInfo. All’interno delle impostazioni relative allo stato WhatsApp, è ora apparsa una sezione in cui è possibile abilitare la pubblicazione simultanea anche su entrambi i social di riferimento o soltanto su uno di essi. Bisognerà semplicemente fornire gli estremi dell’account e dunque abilitarlo. L’operazione potrà essere effettuata in qualsiasi momento così come, in un batter d’occhio, si potrà anche decidere di cambiare idea e scollegare i profili.

Visto che la novità per gli aggiornamenti di stato WhatsApp era prima disponibile solo nella beta Android e ora anche in iOS, possiamo ipotizzare che l’implementazione della stessa funzione in via definitiva sia più vicina per tutti. Gli esperti dovranno di certo mettere a punto tutti gli ultimi aspetti dell’opzione ma non c’è dubbio che siamo davvero prossimi a questo cambiamento. Una volta garantito questo plus, ecco che tanti utenti non perderanno più troppo tempo nella ri-pubblicazione manuale di contenuti tra piattaforme diverse, impiegandolo dunque in maniera più proficua.

Continua a leggere su optimagazine.com