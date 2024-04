Chi tiene a cuore sempre i propri aggiornamenti di stato WhatsApp e dunque fa molto uso della funzione troverà di certo utile lo sviluppo di alcune novità messe in campo dagli sviluppatori del servizio di messaggistica. La solita e ben informata fonte WABetaInfo ha messo in evidenza dei cambiamenti nuovi di zecca presenti nell’ultima beta di WhatsApp appunto per iOS 24.8.10.71 presente su TestFlight. Cercheremo dunque di capire cosa è in procinto di cambiare in un futuro abbastanza prossimo.

WhatsApp sta esplorando un’interfaccia ridisegnata per la barra degli aggiornamenti di stato all’interno di un futuro aggiornamento dell’app. L’immagine di apertura articolo è abbastanza chiarificatrice al riguardo. La sezione relativa agli stati sarà ancora posizionata nella parte superiore della scheda degli aggiornamenti (dunque al di sopra dei canali) nell’ottica di garantirne l’immediata accessibilità e visibilità all’apertura di questa sezione. Quello che va fatto notare immediatamente, tuttavia, è la possibilità di visualizzare in anteprima l’aggiornamento iniziale dello stato condiviso tramite una miniatura. Fino a questo momento, al contrario, era necessario aprire ciascun aggiornamento separatamente per visualizzarlo nel suo interno.

La modifica appena messa in risalto potrebbe sembrare abbastanza superflua ma così non è affatto. In effetti, gli utenti potrebbero accedere con più facilità ad informazioni e contenuti per loro importanti, senza procedimenti intermedi inutili. Chi tiene a cuore l’aggiornamento del proprio stato WhatsApp potrebbe dunque evitare perdite di tempo prima della pubblicazione di qualsiasi novità che li riguarda.

Non resta che attendere che il rilascio della nuova interfaccia per l’aggiornamento dello stato WhatsApp (così come visibile nella beta per iOS prima evidenziata) sia a disposizione di tutti. La stessa tipologia di update definitivo dovrebbe essere garantita in tempi rapidi anche per i device Android, sempre a seguito di una breve fase sperimentale pe i tester iscritti al programma via Play Store. Dovranno di certo passare svariate settimane, ma non ci sono subbi sul fatto che l’apposita scheda fin qui esaminata si appresta ad essere cambiata per risultare più funzionale nel suo utilizzo.

