Si avvicina il debutto di Evil 4: la quarta e ultima stagione dell’apprezzata serie horror arriverà anche in Italia. Il lancio è previsto dal 24 maggio, con un episodio a settimana, su Paramount+, che ha divulgato il trailer ufficiale.

Evil 4 sarà composto da 14 episodi conclusivi, quattro in più rispetto alla stagione precedente, per accomodare meglio l’addio. In questo atto finale, Kristen, David e Ben avranno a che fare con casi che coinvolgono tecnologie ribelli, maiali posseduti, oppressioni e infestazioni demoniache, una musa della danza evocata da presunte streghe e una reliquia malvagia. Nel frattempo, il subdolo Leland cerca di indurre Kristen a crescere un anticristo bambino concepito con il suo ovulo. David, invece, viene reclutato dai servizi segreti del Vaticano per la “visione remota”, un’abilità paranormale che permette di vedere l’invisibile per individuare il male.

Infine, Ben viene colpito da un raggio ionico che gli fa avere visioni di un jinn provocatorio. Salvo poi scoprire una soluzione insolita per bandirlo… Tutti e tre i protagonisti inizieranno una corsa contro il tempo per risolvere i loro casi, poiché la Chiesa ha deciso di sciogliere la loro squadra investigativa per mancanza di fondi. Il tutto culminerà con un ultimo scontro con Leland e le 60 famiglie che compongono il Male nel mondo moderno.

Evil è una serie tv creata da creata da Robert e Michelle King. La prima stagione è stata trasmessa sul canale CBS; le restanti tre sono rese disponibili sulla piattaforma di streaming Paramount+.

La storia racconta lo scontro eterno tra scienza e religione, e si concentra sulle indagini ai limiti del paranormale di una squadra speciale composta da: Kristen Bouchard, una scettica psicologa forense, David Acosta, un seminarista cattolico, e Ben Shakir, un tecnico. Il trio cerca di scoprire se dietro a questi eventi o manifestazioni demoniache si nasconde una spiegazione scientifica, oppure si tratta davvero di qualcosa di sovrannaturale.

Di seguito il trailer, sottotitolato in italiano, di Evil 4:

