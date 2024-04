OnePlus ha da poco presentato il nuovo OnePlus Nord CE 4, equipaggiato con il potente chipset Snapdragon 7 Gen. 3. Ora, ci sono voci su due nuovi smartphone della serie OnePlus Nord 4 in arrivo: ovvero, il Nord 4 e il Nord CE 4 Lite. Si dice che il Nord 4 sarà alimentato dallo stesso chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen. 3, mentre il Nord CE 4 Lite potrebbe avere il chipset Snapdragon 6 Gen. 1. Di recente, un telefono OnePlus con il numero di modello CPH2621 è apparso nel database del portale di benchmarking GeekBench, come rivelato dal System-on-a-Chip. Andiamo subito a scoprire altri dettagli.

Lo screenshot indica che il OnePlus Nord 4, siglato con il numero CPH2621, presenta un punteggio di 1875 punti nei test single-core e 4934 punti nei test multi-core, la piattaforma hardware è codenamed “pineapple” e monta il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen. 3. Ciò conferma che il Nord 4 potrebbe essere una versione rinominata del recente OnePlus Ace 3V lanciato in Cina, che condivide l’estetica aggiornata con il Nord CE 4. Qualora dovessero essere confermate, le specifiche tecniche risulterebbero davvero impressionanti: con un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1.5K, una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità fino a 2150 nits, certificazione IP68 per resistenza alla polvere e all’acqua.

ARTICOLI CORRELATI

Sotto la scocca del OnePlus Nord 4 dovremmo trovare, come già indicato precedentemente, un processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, abbinato a 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Quanto al comparto fotografico, dovremmo trovare sul retro una fotocamera da 50+8 MP con apertura f/1.8-2.2, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e obiettivo ultra-grandangolare; mentre davanti, una selfie-cam da 16 MP con apertura f/2.4. In termini di autonomia, il device lavorerà con una grande batteria da 5.500 mAh dotata di supporto per la ricarica rapida fino a 100W. Queste specifiche promettono un dispositivo di fascia alta con un potente hardware e una serie di funzionalità avanzate.

Continua a leggere su optimagazine.com