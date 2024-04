In questa giornata di oggi 9 aprile il servizio WindTre non funziona per tutti i clienti. Ci sono delle anomalie abbastanza vistose con l’operatore unificato in questo martedì e dunque alcune funzioni normalmente garantire dal vettore non sono fornite come al solito.

Almeno al momento di questa pubblicazione, dobbiamo dire che non siamo al cospetto di un vero e proprio down di tutti i servizi offerti dall’operatore. Semmai WindTre non funziona correttamente per determinati clienti e, in particolare, per quanto riguarda il servizio di connessione di rete. Sarebbero poi i clienti con SIM mobile dell’operatore ad essere i maggiormente interessati dal malfunzionamento. Al contrario, le opzioni di chiamata in uscita ed in entrata non manifesterebbero problemi, così come non ci sarebbero neanche particolari anomalie nella navigazione da linea fissa. La situazione attuale è quella appena indicata ma quest’ultima potrebbe facilmente evolversi verso un rapido ripristino o, al contrario, verso altre tipologie di errori.

A tutti coloro a cui WindTre non funziona oggi possiamo facilmente suggerire di attendere che il servizio torni non mostrare più errori e problemi. Per tutti coloro che hanno urgenza di giungere ad una soluzione rapida al disservizio invece potrebbe anche essere utile procedere alla richiesta di supporto tecnico. Quest’ultima potrebbe essere avanzata sia via app mobile WindTre (sempre che si abbia una connessione disponibile come quella di un hotspot Wi-Fi) sia con il classico numero di customer care che risponde 159. Per il momento, ad ogni modo, non sono giunti chiarimenti ufficiali in merito ai problemi in corso e non possiamo dunque ipotizzare se il ritorno alla normalità sarà rapido o prenderà abbastanza tempo. Non mancheranno eventuali aggiornamenti nel caso di feedback aziendali in merito alla vicenda odierna, non appena disponibili e direttamente su questa pagina.

