Per tutti i già clienti WindTre, sia consumer che business per la rete mobile, dal 1 febbraio 2023 ci saranno degli adeguamenti delle Condizioni Generali di Contratto con clausola ISTAT, ovvero la regola secondo cui il gestore telefonico sarà libero di incrementare i prezzi dei canoni mensili delle offerte a seconda dell’inflazione, con effetti dal 2024 in poi. I nuovi clienti WindTre che attivano offerte di rete fissa o mobile accettano già automaticamente il meccanismo (questo già dal 21 novembre 2022).

La questione si rivolge anche a quegli utenti che, da quello stesso giorno, abbiano richiesto di loro spontanea volontà la modifica della propria offerta tariffaria. Il gestore telefonico ha fatto sapere che la modifica delle condizioni contrattuali relativa alla clausola ISTAT di cui sopra sarà da ritenersi applicabile anche a tutti i già clienti di rete mobile. In ogni caso, l’adeguamento dei prezzi avrà luogo solo a partire da gennaio 2024.

Nel caso in cui la variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) riscontrata da ISTAT nell’ottobre dell’anno precedente, il provider avrà la libertà di incrementare il prezzo del canone mensile dell’offerta di una cifra percentuale uguale alla variazione dell’indice in questione, o comunque pari ad almeno il 5% (se la variazione risultasse inferiore al 5%). Bisogna anche precisare che, come previsto dall’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto, l’adeguamento dei prezzi a seconda delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevati da ISTAT, non verrà presa in considerazione come una modifica contrattuale, quindi i clienti non avranno la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione. WindTre comunicherà annualmente l’adeguamento dei prezzi delle proprie offerte sul sito ufficiale ed attraverso la pubblicazione su un quotidiano nazionale nei 7 giorni solari precedenti.

