In questa mattinata di mercoledì 26 WindTre non funziona a dovere per i suoi clienti sparsi in tutta italia. L’operatore unificato mostra delle anomalie in diverse aree geografiche da nord a sud della pelisola e di fatto i clienti non possono effettuare determinate operazioni altrimenti comuni e nella norma.

Il sito Downdetector mette in evidenza, da subito dopo le nove odierne, segnala più di due centinaia di alert di persone colpite dai problemi in corso. Questi hanno a che vedere con la rete mobile del vettore, in modo particolare. Non sembrerebbero essere specifiche regioni interessate dal servizio, semmai le difficoltà si presenterebbero in diverse zone e in ogni parte d’Italia.

Come già detto, i problemi in corso sembrano essere solo problemi di rete e dunque di connessione ad internet per la consultazione di pagine web ma anche per l’utilizzo di app social e di speciali piattaforme online. Per fortuna, al contrario, non sembra interessato dalle anomalie il comune di servizio di telefonia per le chiamate in entrata e in uscita. La situazione è in continuo divenire, dunque lo scenario potrebbe presto evolversi in meglio o in peggio, anche solo nel giro di qualche minuto.

Gli unici canali di assistenza di cui usufruire oggi che non funziona WindTre come anche in altri casi, sono il servizio clienti 159 ma anche l’assistente virtuale Will raggiungibile via app o sito ufficiale del vettore in qualsiasi momento, magari in questo momento con una connessione W-fi visto che la rete mobile non è al contrario disponibile. Per finire, va ricordato che i canali social Twitter e Facebook dell’operatore non sono assolutamente da considerarsi degli strumenti di supporto assoluti: al massimo, potranno fare da tramite con gli operatori tramite l’invio di un messaggio in privato attraverso i profili.

