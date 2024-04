Iniziare nuove chat WhatsApp con un contatto sarà un’operazione sempre più probabile nel servizio di messaggistica. In effetti. una nuova funzione è stata progettata esattamente per promuovere le interconnessioni tra utenti e una sua chiara traccia è presente all’interno dell’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.9.5 presente sul Play Store.

L’ultima delle novtirà WhatsApp è riportata dalla solita fonte WABetaInfo. Questa fa riferimento alla funzione appena implementata dagli sviluppatori per la beta Android ed è chiarita nella nuova schermata dell’elenco delle chat presente ad inizio articolo. Gli esperti hanno creato una nuova scheda nella quale c’è un elenco completo delle conversazioni già in atto e, fin qui, tutto è assolutamente nella norma. Il cambiamento ora proposto prevede una sezione con tutti i contatti suggeriti per iniziare una nuova chat. Tra gli interlocutori ci sono persone che hanno di recente creato un profilo WhatsApp o magari chi è comunque presente nella rubrica del telefono da tempo ma, con il quale, non ci sono state interazioni precedenti.

A cosa serve dunque la nuova funzionalità che suggerisce nuove chat whatsApp? Certamente l’obiettivo perseguito dagli sviluppatori è quello di incentivare un numero sempre maggiore di connessioni all’interno del servizio per renderlo sempre più onnipresente ed indispensabile nella vita di chiunque. Esistono tuttavia anche dei benefici lato utente, visto che un nuovo contatto con il quale scambiarsi idee e opinioni potrebbe pure non essere mai stato notato all’interno della rubrica.

Come abbiamo già chiarito, la novità dei suggerimenti per le chat WhatsApp è presente solo nella beta Android presente sul Play Store. Non ci sono dubbi sul fatto che gli sviluppatori stiano lavorando anche alla stessa funzione per i dispositivi iOS e dunque per gli iPhone. La relativa sperimentazione dovrebbe durare ancora diverso tempo prima che si proceda al rilascio ufficiale della feature per tutti e in via definitiva.

