Continua ad essere molto favorevole su Amazon il prezzo dell’iPhone 14 nero da 128GB di memoria interna, grazie ad uno sconto che non può assolutamente passare inosservato. Se siete quindi ancora indecisi sul da farsi, questa è l’occasione giusta per acquistare questo top di gamma di stampo Apple, seppur non stiamo parlando del modello di ultimissima generazione. Il suo comparto tecnico però è ancora piuttosto attuale e non dimentichiamo come sarà aggiornato costantemente alle novità legate al sistema operativo iOS. Vale la pena approfittare, quest’oggi, dello sconto del 20% applicato sul prezzo precedente di questo iPhone 14, ossia di 879 euro.

Analizziamo l’ulteriore rilancio di marzo per iPhone 14 a prezzo basso su Amazon oggi 11 marzo

Si tratta del secondo rilancio di marzo, dopo quello analizzato nei giorni scorsi. Ciò significa che tale top di gamma è acquistabile alla cifra di 699 euro, risparmiando un bel po’ di euro rispetto a qualche tempo fa. C’è disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 14 nero da 128GB di memoria interna arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Un altro aspetto da non sottovalutare è la possibilità di acquistare questo device di stampo Apple a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di quest’interessante offerta.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Sta quindi a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta, intano è bene ricordare anche le caratteristiche principali che alimentano questo iPhone 14. Tale dispositivo di stampo Apple si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Non manca l’ottimo processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee.

Chiaramente si ha la possibilità di sfruttare la connettività 5G. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo iPhone 14 può contare su un evoluto sistema di fotocamere per scatti più belli con ogni tipo di luce. Si ha modo di poter poi sfruttare la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e la modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine ritroviamo una batteria che dura tutto il giorno e garantisce fino a 20 ore di riproduzione video.

