Quest’oggi su Amazon è presente un’offerta alquanto interessante che riguarda l’iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna. Il modello in questione si presenta con uno sconto molto interessante che potrà far capitolare qualche utente ancora indeciso sul da farsi. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon si può notare come sia stato applicato uno sconto del 18% sul prezzo precedente di 979 euro. Ciò significa che su Amazon l’iPhone 15 azzurro da 128GB si ritrova alla cifra finale di 799 euro.

Dettagli sull’iPhone 15 in offerta su Amazon: riscontri riguardanti il prezzo fissato oggi

Siamo tornati ai livelli della scorsa settimana, per farvela breve. Come sempre ci sono tutte le garanzie del caso, infatti è possibile restituire il prodotto entro trenta giorni dall’acquisto e senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. L’offerta potrebbe però mutare nel giro di poco tempo, questo significa che è opportuno accelerare i tempi d’acquisto per approfittare di tale sconto. Attualmente ritroviamo ancora una disponibilità immediata su Amazon, ma si sa come le cose potrebbero cambiare nel giro di pochi giorni.

Offerta Apple iPhone 15 (128 GB) - Azzurro

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Per quanto concerne il pagamento, ciò che rende sicuramente interessante acquistare questo iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna è anche la possibilità di sfruttare Cofidis. In poche parole Amazon consente un pagamento a rate, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poterne approfittare. Approfondendo la questione specifiche tecniche di questo iPhone 15, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

Ritroviamo la Dynamic Island per mostrare notifiche e attività in tempo reale. Il processore è un A16 Bionic potentissimo che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Spicca anche la fotocamera principale con sensore da 48 megapixel e teleobiettivo 2X. Ritroviamo infine il nuovo connettore USB-C che permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che si usa per l’iPhone 15. Si ha anche la possibilità di usare l’iPhone 15 per caricare l’Apple Watch o gli AirPods.

