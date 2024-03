C’è una gran bella novità in arrivo (molto probabilmente) con l’aggiornamento iOS 18. Nuove indiscrezioni condivise da più fonti vorrebbero un’esperienza maggiormente personalizzata della Home degli iPhone, proprio grazie al prossimo grande update software di Apple in arrivo tra qualche mese.

Una fonte autorevole come MacRumors ritiene che gli utenti dovrebbero essere in grado di organizzare le icone più liberamente proprio dopo l’installazione dell’aggiornamento iOS 18. Ad esempio, si prevede che l’aggiornamento introduca la possibilità di creare spazi vuoti all’interno della pagina iniziale del telefono e a proprio piacimento, operando su righe e colonne senza particolari limiti.

L’ulteriore conferma che si vada proprio in questa direzione è stata fornita anche da Mark Gurman di Bloomberg. L’esperto ritiene che la personalizzazione sarà massima. Per ora, sono già a disposizione una serie di possibilità come, ad esempio, creare icone di app vuote come Shortcuts edunque scorciatoie, ma quello che ci attende con il prossimo aggiornamento dovrebbe andare ancora oltre. Più in generale dovremmo assistere al più grande rinnovamento della schermata Home degli ultimi anni, anche se non conosciamo ancora i dettagli delle prossime implementazioni dell’azienda di Cupertino.

Come tutti ormai sanno, una prima occhiata al prossimo aggiornamento iOS 18 sarà disponibile in occasione della conferenza WWDC di inizio giugno. In quell’occasione, l’update verrà fornito in anteprima agli sviluppatori. Tra le novità attese, oltre a quella protagonista di questo articolo, ci sarebbero l’integrazione di opzioni di di intelligenza artificiale generativa attraverso l’assistente vocale Siri e non solo. Dopo il primo lancio fra poco più di due mesi, assisteremo ad un lungo periodo di sperimentazione del rilascio software, grazie ad una serie di beta dedicate prima agli esperti e poi al pubblico. Come sempre poi, la prossima fatica software sarà lanciata nel mese di settembre per tutti, in concomitanza con la presentazione dei nuovi iPhone.

