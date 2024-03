Lizzo lascia la musica? La cantautrice si è lasciata andare in uno sfogo postato sui suoi canali social e ripreso dalle testate italiane e internazionali. Come ricorda NME, non è la prima volta in cui Lizzo annuncia un addio a qualcosa, e in questo caso non è chiaro se la popstar si stia riferendo alla vita sui social o più in generale alla carriera musicale. Andiamo nel dettaglio.

Lizzo lascia la musica? Cos’ha scritto sui social

“Sono stanca di dover sopportare che di me sia detto di tutto, sia nella mia vita che su internet”. Ricordiamo, a tal proposito, che Lizzo era stata accusata di molestie sessuali da parte di alcuni membri dello staff e del corpo di ballo, ma le testimonianze di altri collaboratori hanno allontanato ogni illazione. Melissa Viviane Jefferson, questo il suo nome, è spesso bersagliata da feroci critiche per le sue battaglie sulla body positivity, e sia ai concerti che sui social mostra con orgoglio il suo aspetto fisico per far sì che si smetta di parlare di difetti e di fare body shaming sulle persone.

Tuttavia, se da una parte i suoi supporter trovano in lei un punto di riferimento, dall’altra gli hater dicono il contrario. Per questo Lizzo scrive:

“Io vorrei solo fare musica, rendere felici le persone, e trasformare il mondo in un posto migliore di come l’ho trovato. Ma ormai sto cominciando a pensare che il mondo non mi voglia“.

Nello specifico:

“Devo continuamente far fronte alle bugie che vengono dette su di me solo per mettersi in mostra e accumulare le views”.

Lizzo non indica quali sarebbero le bugie, ma è facile pensare che l’artista si riferisca proprio a quelle accuse di molestie di cui sopra. A tal proposito, un giudice ha respinto l’istanza di archiviazione e ha stabilito che il processo andrà avanti. Gli avvocati della popstar si erano appellati allo statuto Anti-SLAPP applicato quando una denuncia minaccia la libertà di parola, ma il giudice ha stabilito che la causa intentata dagli ex collaboratori di Lizzo non ha alcuna attinenza con lo statuto appena citato.

“Mollo tutto”

Lizzo continua:

“Sono sempre il bersaglio delle battute per il mio aspetto fisico, devo sopportare che su di me venga detto di tutto e sempre da persone che non mi conoscono e che non mi portano rispetto. Non è questo il mondo in cui voglio stare. Basta, mollo tutto”.

“I Quit” chiude la nota, e per molti potrebbe essere lo spoiler di un nuovo singolo. Lizzo lascia la musica o la sua è una mossa di marketing? Per il momento la popstar non ha rilasciato altre dichiarazioni.

