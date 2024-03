Occorre farsi trovare pronti coi migliori auguri di buona Pasquetta 2024 tra immagini e frasi a tema. Durante il periodo delle festività sicuramente c’è chi vuole puntare su auguri piuttosto originali e divertenti ed anche in occasione della Pasqua ci sono tante frasi ed immagini da condividere su WhatsApp. Se state quindi cercando degli auguri di buona Pasquetta 2024, sicuramente possiamo aiutarvi a fare una selezione delle immagini più originali da inoltrare ai vari contatti WhatsApp per regalare loro un sorriso.

Inoltriamo i migliori auguri di buona Pasquetta 2024 con la giusta selezione tra immagini e frasi contestuali

Come avvenuto un anno fa, è importante trovare i contenuti adatti in questi casi. Molti utenti ricercano proprio la particolarità di frasi ed immagini in circostanze di questo tipo, per questo potrebbe essere utile puntare su auguri di Pasquetta 2024 che vi mostriamo in questo articolo. Ormai scambiarsi gli auguri su WhatsApp è quasi una prassi durante il periodo delle festività, con tanti contatti che non sentiamo da tempo che ci tengono ad inoltrarci i loro messaggi di auguri.

Se volete però ricambiare in modo più divertente, senza soffermarsi sull’evento religioso in sé, senza dubbio esistono tantissime frasi di auguri di Pasquetta 2024 che possono trasmettere allegria. Quelle più gettonate ad esempio riguardano il meteo, è risaputo infatti come spesso il lunedì in albis il tempo non sempre risulti essere clemente. Il più delle volte bisogna fare i conti con la pioggia, cambiando i propri piani all’ultimo minuto. Nel giorno di Pasquetta c’è chi si gode una gita fuori porta, una passeggiata al lago, al mare o in montagna, ma ecco che la pioggia può rovinare tutti i piani. Ecco una selezione di frasi:

“Dopo Sabato Santo c’è Pasqua, dopo Pasqua c’è Pasquetta, dopo Pasquetta c’è il Maalox Plus”;

“La prima cosa che gli apostoli chiesero a Gesù appena risorto fu che fai a Pasquetta?”;

“Per vivere al meglio questa giornata ricorda di non pesarti sulla bilancia. Tanti auguri di buona Pasquetta!”;

“Ma è nato prima l’uovo di Pasqua o il ‘Che fai a Pasquetta?'”.

L’ironia a riguardo è ciò che caratterizza maggiormente proprio gli auguri di Pasquetta 2024, non solo insomma con le frasi, ma anche con immagini da poter condividere in poco tempo su WhatsApp. Il mondo del web in questi casi è ricco di tantissimi spunti interessanti, ci si può insomma davvero sbizzarrire e trovare la frase o l’immagine che più può piacere in vista proprio degli auguri di Pasquetta 2024. A voi la scelta finale per gli auguri di buona Pasquetta 2024 con immagini a tema.

auguri di buona Pasquetta 2024

