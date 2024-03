Domani 19 marzo sarà la Festa del Papà 2024, un giorno davvero speciale, sia per i grandi che per i più piccoli. I padri non andrebbero festeggiati una volta l’anno, ma l’occasione è comunque propensa per omaggiarli, visto che, proprio come le mamme, ci hanno dedicato la vita ed il loro sudore. Potrete fare gli auguri di una buona Festa del Papà 2024 attraverso le frasi, da inviare comodamente tramite WhatsApp o sui servizi di messaggistica più gettonati, come Instagram o TikTok. Abbiamo selezionato per voi le citazioni ed i pensieri più dolci per cogliere i vostri “vecchi” dritti al cuore.

“Quando hai bisogno di vera comprensione, quando hai bisogno di qualcuno che si prenda cura di te, quando hai bisogno di qualcuno che ti guidi… Un padre è sempre lì.” – Thomas J. Langley



“Si sa che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino.” – Susan Gale



“Tanti auguri alla persona che mi ha insegnato a camminare, così come ogni altra cosa importante sulla vita. Buona festa del papà!”



“Papà, sei la prima persona a cui penso quando ho una domanda o quando ho bisogno di un consiglio. Grazie per esserci sempre. Buona festa del papà!”



“Le parole di un padre sono come un termostato che regola la temperatura in casa.” – Paul Lewis

Trovate le frasi troppo sdolcinate e preferite optare per una o più immagini per fare gli auguri di buona Festa del Papà 2024? Vi accontentiamo subito, non ci sono problemi nemmeno in tal caso. Nella galleria subito sotto troverete una sfilza di immagini e foto davvero interessanti, che, in un batter d’occhio, potrete condividere con il vostro adorato babbo per strappargli un sorriso. La nostra scelta è ricaduta su contenuti ironici, ma anche piuttosto affettuosi, così che possiate scegliere quello più indicato per voi. Cogliamo l’occasione di fare tanti auguri di una Buona Festa del Papà 2024 a tutti i padri in “ascolto”.

