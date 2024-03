Non una caccia alle uova ma alle migliori immagini di auguri buona Pasqua è necessaria per chi punta a fare una gran bella figura con amici, parenti, colleghi in occasione dell’imminente ricorrenza. Gli omaggi augurali appunto, ormai da anni, sono veicolati attraverso servizi di messaggistica come WhatsApp ma anche Telegram, per non parlare poi dei social network. Dunque il tentativo è quello di essere il più originali possibili, magari effettuando scelte diverse per i diversi tipi di destinatari, con soluzioni divertenti o più tradizionali in base ai casi.

La Pasqua ha una forte connotazione religiosa, naturalmente legata alla momento della Resurrezione di Gesù Cristo a seguito della sua morte avvenuta per mano degli uomini. Per questo motivo, le prime soluzioni presenti nella galleria sottostante riportano i simboli della fede, in primis la croce ma anche la colomba portatrice di pace. Naturalmente i contenuti visivi si accompagnano a frasi emblematiche per rendere al meglio il signigicato della rinascita legato a questa ricorrenza.

Ma le più belle immagini di auguri buona Pasqua 2024 non sarebbero tali se non riportassero anche molti dei simboli “non religiosi” di questa festività primaverile. In particolar modo, sempre nella galleria sottostante, sono proposte foto con protagonisti simpatici e dolci coniglietti ma anche uova di ogni grandezza, tipologia e colore. Non mancano neanche i fiori (anch’essi simbolo di rinascita) e frasi di accompagnamento per augurare un momento di pace e serenità.

In ultima battuta, in questa pagina, si potranno trovare anche delle immagini di auguri buona Pasqua un po’ più particolari. Queste ultime sono caratterizzate da un’impostazione ironica e divertente. Con frasi e didascalie si scherza sugli stereotipi della festività. Un pulcino guarda amareggiato un uovo appena cucinato, un altro uovo rotto nasconde una particolare sorpresa e infine si sorride al ricordo degli impegnativi pranzi della ricorrenza (lunghi e con molte pietanze).

Continua a leggere su optimagazine.com