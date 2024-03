Gli auguri di buona Festa della donna sono una consuetudine per l’8 marzo e sono tanti gli utenti che cercano frasi ad effetto o meme a riguardo da inviare tramite WhatsApp o sui social per omaggiare il gentil sesso. Come ogni anno, in questa giornata, si ricorda l’importanza della donna, purtroppo ancora vittima di violenza e di discriminazioni in diversi ambiti della nostra vita. L’8 marzo quindi si celebra questa ricorrenza con i classici auguri di buona Festa della donna, che possa insomma trattarsi di un pensiero materiale o digitale, quello che conta per molte persone è omaggiare questa Giornata Internazionale dei diritti della Donna.

Spunti utili a proposito degli auguri di buona Festa della donna l’8 marzo: consigli per immagini e frasi con mimose

A tal proposito vogliamo proporvi le frasi più ad effetto da inviare su WhatsApp come auguri di buona Festa della donna, ma non solo perché ci sono anche le classiche immagini o meme divertenti che possono aiutarvi in questo compito. Sicuramente tra le frasi più condivise in questa giornata dell’8 marzo ritroviamo la classica mimosa diventata simbolo della festa della donna, quel fiore che rinasce dopo il freddo dell’inverno a testimoniare proprio il grande carattere che la donna ha in qualsiasi situazione che la vita gli presenti davanti.

Se quindi state cercando qualche frase più ad effetto oppure qualche immagine carina o meme divertente da condividere su WhatsApp in occasione dell’8 marzo, ecco degli spunti interessanti come auguri di buona Festa della donna. Sicuramente ogni donna preferisce il rispetto e la parità dei sessi piuttosto che frasi o immagini da condividere solo l’8 marzo, ma è un pensiero che resta comunque molto gradito, con la speranza che tutti i giorni le donne possano sentirsi libere di essere ciò che sono. Alcune frasi utili:

“Essere donna è così affascinante… È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai”. (Oriana Fallaci);

“Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo”. (William Shakespeare);

“Se vuoi che venga detto qualcosa, chiedi a un uomo, se vuoi che venga fatto qualcosa, chiedi a una donna”. (Margaret Thatcher);

“Adoro vedere una ragazza uscire e afferrare il mondo per i risvolti. La vita è una stronza. Devi uscire e farti forte” (Maya Angelou);

“Le donne sostengono la metà del cielo” (proverbio cinese).

Detto questo, come accennato è possibile inviare auguri di buona Festa della donna l’8 marzo anche attraverso immagini a tema con mimose, sfruttando al meglio app come WhatsApp e Facebook. Ecco una gallery.

