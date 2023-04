Ci stiamo mettendo alle spalle anni complicati causa Covid e, in occasioni di giornate molto particolari, può essere consigliabile mandare messaggi divertenti, come possiamo constatare oggi in occasione degli auguri di buona Pasquetta 2023. A maggior ragione, considerando che da sempre questa ricorrenza è simbolo di “stare insieme”, in allegria e spensieratezza. Magari in gita, o comunque a pranzo fuori. Un lusso che dal 2020 ad oggi ci siamo potuti permettere non così spesso.

Un focus sulle immagini e frasi per auguri di buona Pasquetta 2023 tramite WhatsApp

Andiamo con ordine, provando ad individuare una selezione di immagini e frasi per auguri di buona Pasquetta 2023 che possiamo inviare in pochi istanti attraverso WhatsApp. In alternativa, è possibile utilizzare anche altre app di messaggistica popolari in Italia, come Facebook e Instagram. Come sempre avviene in queste circostanze, un testo scritto potrebbe fare al caso vostro, ma a differenze di altri “eventi”, in questo frangente suggerisco a tutti di utilizzare frasi divertenti.

Insomma, sorridere è la parola d’ordine, magari utilizzando luoghi comuni come le condizioni climatiche che solitamente registriamo il giorno dopo Pasqua. Già, perché gli auguri di buona Pasquetta 2023 senza un riferimento alla pioggia non sarebbero tali. Insomma, qui di seguito potete consultare dritte che effettivamente potrebbero giungere in vostro soccorso, in modo tale da raggiungere il vostro obiettivo a partire da lunedì mattina.

“Pasqua con i tuoi, Pasquetta col K-way”;

“Finalmente un Lunedì di cui non ci possiamo lamentare… Buona Pasquetta!”;

“Per vivere al meglio questa giornata ricorda di non pesarti sulla bilancia. Tanti auguri di buona Pasquetta!”;

“Natale con i tuoi, Pasquetta con la pioggia!”;

“Ma è nato prima l’uovo di Pasqua o il ‘Che fai a Pasquetta?'”.

Qualora le frasi non dovessero soddisfare le vostre aspettative, potete sempre ricorrere alle immagini idonee per fare gli auguri di buona Pasquetta 2023. Inutile dire che su Facebook e WhatsApp abbiano il potenziale per spopolare, ma in linea di massima potrete sempre. A prescindere dal fatto che le foto scelte debbano rispettare i requisiti precedenti, ovvero divertire, ricordate sempre di adattarvi al tipo di rapporto che avete con il destinatario. Ecco una gallery che potete prendere in considerazione.

auguri di buona Pasquetta

