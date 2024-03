Stanno venendo a galla proprio in queste ore i primi indizi sulle fotocamere che verranno montate a bordo degli iPhone 16, considerando il fatto che di recente sono emerse in rete le foto delle potenziali cover adatte allo smartphone. Sostanzialmente, le immagini ovviamente ufficiose del prossimo melafonino ci dicono che con ogni probabilità andremo incontro nel corso dei prossimi mesi ad una nuova disposizione verticale della fotocamera posteriore. Alemeno per quanto riguarda l’iPhone 16 standard e l’iPhone 16 Plus, nella concezione di alcuni produttori di accessori.

Occhio ai primi indizi sulle fotocamere degli iPhone 16: spuntano le immagini delle potenziali cover

Dunque, dopo esserci soffermati sulla questione relativa al pulsante capture, come osservato con il nostro articolo di alcuni giorni fa, tocca concentrarsi sulle possibili scelte in termini di fotocamera, alla luce di alcune immagini trapelate proprio in queste ore. La foto ad inizio articolo, in effetti, ci dice molto sulle possibili scelte di Apple. Appare chiara la disposizione con due anelli separati per le fotocamere Wide e Ultra Wide, collocati come prevedibile all’interno di una superficie rialzata a forma di pillola. Tutti indizi che suggeriscono la volontà del produttore di trarre ispirazione dai vecchi modelli di iPhone, come l’iPhone‌ X.

Quanto emerso oggi sui due modelli più economici della serie dovrebbe avere anche altre implicazioni, in quanto Apple dovrebbe portare la registrazione video spaziale sui modelli standard ‌iPhone 16‌ e ‌iPhone 16‌ Plus. Ovviamente, quanto riportato oggi non conferma necessariamente che Apple abbia optato per questo design per l’iPhone 16, ma si tratta di un indizio che certo non possiamo tralasciare a meno di sei mesi dalla presentazione ufficiale di questi prodotti.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi indizi riguardanti gli iPhone 16 e le principali novità concepite da Apple per questi modelli.

