Continua a tenere banco, in questi giorni, la questione relativa agli iPhone 16, con un chiaro riferimento ai principali punti di forza di un device chiamato a dare un segnale molto forte al mercato ed al pubblico. Dopo avervi parlato dei bordi progettati per la nuova serie Apple, come avete avuto modo di osservare tramite un articolo pubblicato pochi giorni fa sul nostro sito, ora tocca concentrarsi su altri plus che potrebbero fare la differenza agli occhi degli utenti. Soprattutto per chi ci tiene tanto agli step evoluti della mela morsicata passando da un top di gamma all’altro.

Tutti concentrati sul nuovo pulsante capture per iPhone 16: si adeguano anche i produttori di accessori

Le indiscrezioni di oggi nascono da un tweet pubblicato da un leaker come Sonny Dickson. La fonte, più in particolare, ci ha mostrato una custodia per iPhone 16 Pro di terze parti che include una specifica area sotto il pulsante di accensione sul bordo destro, proprio dove dovrebbe essere posizionato il pulsante. Allo stato attuale, non è dato sapere se abbia conoscenze dirette sulle specifiche dei prossimi modelli Apple attraverso l’azienda, o se si tratti di una semplice previsione. Di sicuro si tratta di una succulente anteprima per capire a cosa dovremmo andare incontro nei prossimi mesi.

A cosa servirà il nuovo pulsante che dovremmo toccare con mano tramite i prossimi iPhone 16? Secondo le indiscrezioni di queste settimane, ci sono buone probabilità che gli utenti avranno la possibilità di ingrandire e rimpicciolire scorrendo verso sinistra e destra sul pulsante. Al contempo, saremo agevolati anche nel mettere a fuoco un soggetto con una leggera pressione e avviare una registrazione video con una pressione più forte.

Insomma, dovrebbe tornare utile a tutti una miglioria del genere. Vedremo se ci saranno funzioni aggiuntive per gli iPhone 16.

