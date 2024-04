Sembrerebbe proprio che i prossimi iPhone 16 avranno dei tasti capacitativi: un segnale forte in questa direzione proviene dalla catena di approvvigionamento di Apple, a seguito di un accordo appena preso da Apple con alcuni fornitori asiatici per le relative componenti hardware.

Apple avrebbe appunto ordinato un gran numero di componenti per pulsanti capacitivi da un fornitore di Taiwan. Ad affermarlo è la fonte Economic Daily News. Sarebbe l’azienda Advanced Semiconductor Engineering ad essersi assicurata l’importante commissione che prevede moduli denominati SIP (system-in-a-package) pensati per integrare componenti captativi con due motori Taptic Engine, uno su ciascun lato degli iPhone che supportano una simile teconologia.

Se dovessero essere confermati, i nuovi pulsanti capacitativi degli iPhone 16 sostituiranno i tradizionali pulsanti fisici esistenti su tuti i melafonini fino a questo momento. I nuovi tasti non dovranno essere premuti e spostati verso il basso come è sempre avvenuto, ma la nuova versione capacitativa dello stesso elemento andrà anche solo sfiorata per restituire un feedback tattile, sotto forma di una vibrazione.

Le novità, lato pulsanti, per i prossimi iPhone 16 non finiranno qui. Apple sarebbe pronta anche ad introdurre un nuovo “pulsante di acquisizione ” aggiuntivo su tutti i modelli della prossima serie. Il pulsante dovrebbe essere utilizzato per scattare foto e video, secondo quanto riferito. Gli utenti dovrebbero essere in grado addirittura di ingrandire e rimpicciolire uno scenario ripreso scorrendo verso sinistra e destra sullo stesso pulsante e ancora, mettere a fuoco con una leggera pressione e attivare una registrazione con una pressione più forte. Insomma, le combinazioni possibili dovrebbero essere diverse e molto funzionali. Magari, ne sapremo di più nei prossimi mesi al riguardo di questa importante innovazione hardware, nel corso della lunga estate che ci porterà al lancio settembrino degli iPhone 16.

