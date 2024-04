Si continua a parlare con insistenza dell’iPhone 16, in merito alla scheda tecnica dei prossimi prodotti Apple. In particolare, le voci di corridoio hanno evidenziato alcuni potenziali aggiornamenti della fotocamera che potrebbero cambiare il modo in cui gli utenti sono soliti utilizzare i propri iPhone per la fotografia. Si parte dalla disposizione verticale della fotocamera con una superficie rialzata a forma di pillola, invece di una disposizione diagonale della fotocamera che abbiamo avuto modo di toccare con mano attravero l’iPhone 15.

Focus sulla fotocamera dell’iPhone 16 con le possibili novità di Apple: almeno sei svolte previste

Altre considerazioni aggiuntive, dunque, dopo il report condiviso ad inizio settimana. In secondo luogo, si prevede che i modelli iPhone 16 Pro siano dotati di un obiettivo della fotocamera Ultra Wide da 48 megapixel aggiornato. Ancora, l’iPhone 16 Pro Max potrebbe essere il primo iPhone a disporre di una fotocamera periscopica super teleobiettivo per uno zoom ottico notevolmente maggiore. Andando avanti, si dice che entrambi i modelli di iPhone 16 Pro dovrebbero essere dotati di zoom ottico 5x.

Il quinto punto evidenzia che Apple stia testando una nuova tecnologia di rivestimento ottico antiriflesso per le fotocamere dei suoi iPhone che potrebbe migliorare la qualità delle foto riducendo artefatti come lens flare e ghosting. Infine, tutti i modelli di iPhone 16 avranno un nuovo “pulsante di acquisizione” basato su fotocamera dedicato all’attivazione rapida dell’acquisizione di immagini o video. Il pulsante aggiungerà funzionalità come la possibilità di ingrandire e rimpicciolire scorrendo verso sinistra e destra sul pulsante, mettere a fuoco un soggetto con una leggera pressione e attivare una registrazione con una pressione più forte.

Insomma, focus sull’iPhone 16 e sulla fotocamera concepita da Apple per il 2024.

Continua a leggere su optimagazine.com