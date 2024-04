Gli iPhone 16 non sono poi così distanti dalla loro uscita. A circa cinque mesi dal più che probabile lancio settembrino dei prossimi melafonini di questo 2024, ci sono almeno 4 aspetti dei telefoni che sono praticamente dati per certi. Questi riguardano il display, la batteria, la fotocamera e un nuovo pulsante a bordo dei dispositivi dell’azienda di Cupertino.

In riferimento ai pannelli in uso sugli iPhone 16 Pro e Pro Max, possiamo essere abbastanza sicuri del fatto che le loro diagonali arriveranno a raggiungere (rispettivamente) i 6,3 e 6,9 pollici. Tra le altre cose, la tecnologia a bordo dei telefoni dovrebbe essere OLED MLA per una resa migliore in termini di luminosità per i contenuti visionati.

Come secondo elemento di novità (almeno degli iPhone 16 e 16 Pro) ci sarebbe anche un nuovo pulsante Cattura presente sulla cornice laterale dei telefoni (in prossimità del bilanciere del volume). Questo nuovo comando servirebbe a scattare foto e far partire o stoppare delle registrazioni video. Ancora, per quanto riguarda la dotazione hardware della fotocamera principale, questa dovrebbe includere un nuovo obiettivo Ultra Wide da 48 MP che migliorerebbe le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità e comunque in condizioni critiche e non ottimali di scatto.

Per finire, le ultime anticipazioni relative agli iPhone 16 Pro e Pro Max hanno riguardato le batterie previste per i telefoni di prossima generazione. Sembrerebbe dato oramai per scontato che entrambi i device di punta avranno delle batterie più grandi. Per essere più precisi, gli iPhone 16 Pro avrebbero un amperaggio maggiorato del 2.5% rispetto agli attuali iPhone 15 Pro e dunque l’unità dedicata sarebbe da 3355 mAh. In riferimento agli iPhone 16 Pro Max infine, si parla di un buon + 5.7% rispetto all’attuale generazione di top di gamma assoluto lanciato nel 2023. Dunque la componente di carica dovrebbe essere di circa 4676 mAh.

