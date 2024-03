L’aggiornamento WhatsApp 2024 è notificato, proprio in queste ore, da parte del servizio di messaggistica a tantissimi italiani. In effetti, al momento dell’accesso nella schermata principale delle chat, ora gli utilizzatori visualizzano un nuovo alert (in alto) relativo proprio ad un nuovo adeguamento delle condizioni di utilizzo dello strumento di comunicazione. Ma cosa cambierà, quasi nell’immediato, rispetto al passato?

Ad essere modificata sono i termini di servizio e l’informativa sulla privacy di WhatsApp. Il cambiamento investe proprio gli utenti nell’area geografica europea e dunque gli italiani. Tutte le modifiche entreranno in vigore a partire dall’11 aprile 2024 e dunque solo tra una manciata di giorni. Il tutto per adeguarsi agli ultimi regolamenti UE noti come il Digital Services Act e il Digital Markets Act.



Grazie al primo grande aggiornamento WhatsApp di inizio 2024, ecco che gli utenti saranno meglio informati sulla possibilità di inviare messaggi da WhatsApp ad app di terzi supportate. Tra le altre cose, saranno presto disponibili delle rinnovate linee guida per i Canali interni al servizio, soprattutto nelle modalità con le quali questi vengono suggeriti.

Ma l’aspetto che forse interessa di più anche gli italiani è l’impostazione di una nuova età minima per utilizzare WhatsApp dopo il corrente aggiornamento. A partire dal prossimo 11 aprile, la soglia sarà abbassata dai 16 ai 13 anni, dunque sempre più giovani potranno accedere al servizio in via formale (considerando che il suo utilizzo è molto anticipato già di fatto, nella realtà). Il cambiamento appena indicato procede nell’ottica di uniformare la comunità di utilizzatori del vecchio continente a tutto il resto del mondo (dove l’età di riferimento è appunto già 13 anni).

L’utente è chiamato ad accettare i termini del nuovo aggiornamento WhatsApp 2024. Nel caso di mancata approvazione, in ogni caso, chi continuerà ad utilizzare il servizio dopo il giorno 11 aprile ne accetterà automaticamente le rinnovate condizioni.

